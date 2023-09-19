Министр Польши: Украину не пустят ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна
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Польша поставила Украине жесткое условие для ее возможного вступления в Европейский союз (ЕС) - решение вопроса экспорта зерна. Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши, Роберт Телюс, заявил, что без создания необходимых инструментов для регулирования этого вопроса, Польша не рассмотрит возможность вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул важность разработки этих инструментов, утверждая, что Польше необходимо гарантировать долгосрочную устойчивость своего сельского хозяйства, особенно в контексте дешёвой украинской продукции.
Телюс также напомнил, что при вступлении Польши в ЕС ей пришлось соответствовать жестким требованиям в отношении национального производства. По его мнению, справедливо требовать от Украины соблюдения аналогичных стандартов.
Ранее Телюс отметил, что для Украины выгодно введение эмбарго на поставки зерна в Польшу. Он подчеркнул, что в период действия этого запрета объем транзита украинского зерна через Польшу значительно увеличился. Он подчеркивает важность контроля над этим сектором для обеспечения интересов Польши.
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