FT: Зеленский не будет выступать в Конгрессе в ходе визита в США
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Президент Украины, Владимир Зеленский, на этот раз решил не выступать перед Конгрессом США, как было в марте 2022 года, когда он обратился к обеим палатам с просьбой о помощи в противостоянии российским войскам. Вместо этого, он планирует провести переговоры с небольшой группой конгрессменов в Капитолии. Интересно, что на этот раз не планируется формальное заявление на совместном заседании законодателей.
Согласно информации от издания Financial Times (FT), помощник американского Президента по национальной безопасности, Джейк Салливан, подтвердил, что Президент Джо Байден намеревается встретиться с Президентом Зеленским в Вашингтоне. Это встреча запланирована на 21 сентября, и Джо Байден вернется из Нью-Йорка, чтобы принять своего украинского коллегу в Белом доме.
Это интересное развитие событий после прошлогодней публичной просьбы Зеленского о закрытии неба над Украиной или предоставлении систем ПВО С-300 со стороны США. Несомненно, встреча Байдена и Зеленского привлечет мировое внимание, и мы будем следить за развитием событий.
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