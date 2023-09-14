В Норвегии заявили о нехватке боеприпасов для стран НАТО

Генерал-командующий Вооруженными силами Норвегии, Эйрик Кристофферсен, выразил обеспокоенность острой нехваткой боеприпасов и ракет в арсеналах НАТО. Эта тревожная информация была предоставлена норвежской газетой VG

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"Производство боеприпасов продолжает идти достаточно медленно. Все главнокомандующие, с которыми мне удалось обсудить этот вопрос, отмечают, что потребность в новом вооружении превышает нашу способность его производить", - поделился этой важной информацией генерал-командующий.

Отмечается, что данное заявление было сделано в преддверии закрытой встречи главнокомандующих стран-членов НАТО, которая запланирована в Осло. К данному мероприятию приглашены представители 31 страны, а также Швеция, ожидающая одобрения своего членства в НАТО.

Ранее Ларс Педер Хага, исследователь из Школы ВВС Норвегии, выразил сомнение в выполнимости плана о вступлении Украины в НАТО в обмен на российские территории. Этот эксперт считает, что данный план практически неосуществим, так как требует согласования не только между Россией и Украиной, но и среди 30 членов Североатлантического альянса.