В Британии призвали Трампа не сворачивать поддержку Украины после переизбрания

Бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, в своей статье для британского издания The Spectator, призывает экс-президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа, сохранить поддержку Украине, в случае его переизбрания на пост главы государства в 2024 году. Джонсон подчеркивает, что в случае военной победы России и последующего политического успеха ее лидера, Владимира Путина, это может иметь катастрофические последствия для Запада и, в частности, американского руководства.

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Этот призыв особенно актуален для президента США, который ставит перед собой задачу восстановления былого величия своей страны. Джонсон подчеркивает важность продолжения военной поддержки Украины со стороны ее западных союзников, включая Вашингтон, что является ярким свидетельством готовности Запада поддерживать исключительно демократические ценности.

Политик также призывает НАТО принять Украину как можно скорее и без лишних условий, чтобы дать Киеву надежду на будущее членство в альянсе по завершении военных действий.