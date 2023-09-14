Во Франции высмеяли выступление главы Еврокомиссии

Флориан Филиппо, выдающийся французский политик и глава партии "Патриоты", рассказал анекдотическую ситуацию, которая произошла во время речи главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. По его свидетельству, еврокомиссар Ильва Йоханссон была поймана "на горячем", занимаясь вязанием, предположительно, носков, в то время как фон дер Ляйен произносила свою речь.

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Филиппо приложил видеоролик к своему сообщению, где явно видно, как Йоханссон сосредотачивается на рукоделии во время выступления фон дер Ляйен. Не скрывая своего недовольства, политик выразил удивление тем фактом, что речь главы ЕК о текущей ситуации в Евросоюзе оказалась настолько утомительной, что один из ее комиссаров предпочел вязать вместо того, чтобы просто слушать.

Подчеркивая серьезность момента, Урсула фон дер Ляйен объявила о начале процесса подготовки ЕК к расширению Европейского союза (ЕС) в рамках ежегодной речи о "Состоянии Евросоюза" перед Европейским парламентом в Страсбурге. Она также подчеркнула готовность Евросоюза к внесению корректировок в свои договоры и конвенции для присоединяющихся стран и анонсировала начало анализа документов и институтов, которые нуждаются в адаптации.