ВСУ получили новый ударный дрон

Согласно официальному сообщению от Министерства обороны Украины, Вооруженные силы Украины (ВСУ) приобрели новый передовой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием KH-S7. Этот высокотехнологичный дрон был разработан на украинских предприятиях и обладает впечатляющими возможностями. Он способен переносить грузы массой до одного килограмма и имеет радиус действия в 7 километров.

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Важно отметить, что KH-S7 оснащен передовой цифровой технологией, обеспечивающей высокое качество изображения FullHD и обеспечивающей отличную производительность в разведывательных миссиях. Максимальная дальность полета этого БПЛА может достигать внушительных 9,5 километров.

Кроме того, Минобороны сообщило, что начался процесс регистрации другой модели БПЛА KH-S10, который способен переносить грузы массой до трех килограммов.

Ранее в сентябре известное издание Business Insider рассказывало о необычных дронах Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), сделанных из картона и использованных украинскими ВСУ в атаке на Курскую область. Они также обладают способностью нести до трех килограммов полезной нагрузки.

Также в августе директор Центра военно-политических исследований МГИМО, Алексей Подберезкин, отметил, что количество самодельных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у ВСУ значительно возросло.