Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила две баллистические ракеты

реклама

По информации, полученной от японской береговой охраны, стало известно о запуске двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи, направленных в сторону Японского моря. Эти сведения были представлены агентством ТАСС.

реклама

В соответствии с данными, предоставленными источниками японских общественных СМИ, Министерство обороны Японии отмечает, что ракеты упали за пределами эксклюзивной экономической зоны страны в Японском море. Судам и воздушным судам, находящимся в этом регионе, рекомендуется связаться с соответствующими властями Японии в случае обнаружения обломков ракет, при этом соблюдая безопасную дистанцию.

Также следует отметить, что Северная Корея, предварительно, осуществила запуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, но точное количество ракет и подробности их полета пока остаются неизвестными.

Кроме того, сообщается, что Корейская народная армия КНДР провела тактические учения в ночь с 30 на 31 августа, имитируя возможные ядерные удары и целенаправленное разрушение командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости #новости 3080 ti
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sky News: офис Сунака призвал КНДР отказаться от переговоров о продаже оружия РФ
Правозащитник назвал бесчеловечной передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Жадность Молдовы и нежелание платить «Газпрому» обернулись страхом остаться без электричества
33
Большой флаг Украины, запущенный ВСУ с целью пиара в Донецк, упал в поле
32
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
9
Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
2
В мировой сети опубликовали новые фотографии секретного американского бомбардировщика B-21
2
Новое видео Lies of P демонстрирует схватку с боссами
1
Уралвагонзавод возобновил производство «летающего» танка – абсолютно новый модернизированный Т-80БВМ
3
Apple представила новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro
4
Ноутбуки с SSD PCIe 5.0 появятся в продаже в конце следующего года
+
Немецкие БПЛА Vector впервые применены ВСУ для атак на территорию России
5
Xiaomi выпустит MIUI 15 более чем на 100 устройствах
+
GTA VI не будет стоить 150 долларов и требовать 750ГБ свободного места
7
Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
+
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max поступят в продажу 15 сентября
1
Дрон-камикадзе Герань получил отечественную антенну «Комета-М» и невосприимчив к системам РЭБ ВСУ
+
Steam исполнилось 20 лет
+
НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны
+
МИД ФРГ: конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году
1
Росатом начал крупнейшую атомную стройку в мире - АЭС «Аккую» в Турции
6
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
8

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
10
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
14
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
1
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
31
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
24
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
2
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5

Сейчас обсуждают

Мираж
23:39
США ничего не применит у неё - дуля. А РФ может грохнуть всю спутниковую шелуху США мгновенно, которую США не сможет восстановить т.к. у них нет на чём лететь в космос.
Война за космос: какое противоспутниковое оружие способны применить Россия, США и другие страны
Мираж
23:36
заканчивай сам с собой хороводить, тебя психиатры ждут
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
Мираж
23:35
я был бы рад если бы та начал изучать настоящую историю
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
Eppius
23:33
И пусть им будет стыдно. Я думаю после этого они сразу перестанут нарушать свои обязательства.
Лавров: Запад нарушает контрактные обязательства, поставляя Киеву технику СССР
Eppius
23:31
Ну и нафига тогда это все?
Песков: Путин и Ким Чен Ын не планируют подписывать документы по итогам встречи
Колючка
23:29
машинный перевод, даже не редактированный, в ЧС
Инсайдер: Horizon Forbidden West выйдет на ПК этой осенью
Мираж
23:28
тебе бы отдохнуть
Захарова: МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ
Мираж
23:20
Я - последняя буква в алфавите. И это ты.
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
Мираж
23:18
убогий, иди постой за заборчиком дождись своей очереди
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
Artful
23:18
Вот жлобы, впрочем как всегда.
Китайские видеокарты Moore Threads MTT S80 теперь могут рендерить контент на движке Unreal Engine 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем