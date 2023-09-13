КНДР запустила две баллистические ракеты

По информации, полученной от японской береговой охраны, стало известно о запуске двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи, направленных в сторону Японского моря. Эти сведения были представлены агентством ТАСС.

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В соответствии с данными, предоставленными источниками японских общественных СМИ, Министерство обороны Японии отмечает, что ракеты упали за пределами эксклюзивной экономической зоны страны в Японском море. Судам и воздушным судам, находящимся в этом регионе, рекомендуется связаться с соответствующими властями Японии в случае обнаружения обломков ракет, при этом соблюдая безопасную дистанцию.

Также следует отметить, что Северная Корея, предварительно, осуществила запуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, но точное количество ракет и подробности их полета пока остаются неизвестными.

Кроме того, сообщается, что Корейская народная армия КНДР провела тактические учения в ночь с 30 на 31 августа, имитируя возможные ядерные удары и целенаправленное разрушение командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи.