В ООН призвали прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) настойчиво призывает к прекращению применения кассетных боеприпасов на территории Украины. Заместитель генерального секретаря Всемирной организации, Идзуми Накамицу, выразила это требование, как сообщает информационное агентство РИА Новости.

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Она также подчеркнула, что генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш, неоднократно высказывал свою категорическую позицию относительно недопустимости применения данного типа боеприпасов. Гутерриш утверждает, что такие боеприпасы должны уйти в прошлое и больше не использоваться в военных конфликтах.

Накамицу особо подчеркнула, что поставки любых видов вооружений вызывают серьезные опасения из-за риска возможного обострения насилия и конфликта.

Ранее президент Российской Федерации, Владимир Путин, заявил, что применение кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины, полученных от западных стран, не оказало существенного воздействия на обстановку на военном поле.