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Дания отказала во въезде замглавы Минздрава России Салагаю

Дания отказала во въезде замглавы Минздрава России
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Олег Салагай, заместитель главы Минздрава России, столкнулся с отказом от въезда в Данию, где он планировал участвовать в региональном совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Копенгагене. Российское посольство в Копенгагене сообщило об этом в своем Telegram-канале.

Согласно информации от представительства, совещание ВОЗ было назначено на период с 12 по 14 сентября в Копенгагене, и Олег Салагай был приглашен принять в нем участие. Тем не менее, при прибытии в аэропорт Каструп, ему был дан отказан во въезде в Данию. Дипломаты посольства обвинили датские власти в нарушении своих обязательств по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании для официальных представителей стран-участниц ВОЗ. Посольство также выразило свое намерение требовать объяснений и извинений от датских властей в связи с этим инцидентом.

Кроме того, в августе грузинские пограничники отказали российскому адвокату Павлу Астахову в транзите через армяно-грузинскую границу, когда он направлялся в Турцию.

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