В сообщении от РИА Новости говорится, что премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, предъявил ультиматум Еврокомиссии по вопросу продления запрета на импорт украинского зерна. В ходе беседы с журналистами Моравецкий подчеркнул, что Польша стремится достичь выгодных условий как для собственного рынка, так и для местных фермеров, при этом также учитывая интересы Украины. Он явно выразил, что главное внимание будет уделено благосостоянию фермеров.

Премьер Польши также огласил ультиматум, требуя от Европейской комиссии принять решение о продлении запрета на ввоз четырех видов украинского зерна после 15 сентября. В противном случае Польша готова самостоятельно продлить запрет, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для своего рынка.

Ранее Польша уже заявила о своем намерении не разрешать ввоз украинского зерна на свой рынок независимо от решения Европейской комиссии и обязалась сохранить закрытые границы для этого продукта.