Моравецкий выдвинул ЕК ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна из Украины
реклама
В сообщении от РИА Новости говорится, что премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, предъявил ультиматум Еврокомиссии по вопросу продления запрета на импорт украинского зерна. В ходе беседы с журналистами Моравецкий подчеркнул, что Польша стремится достичь выгодных условий как для собственного рынка, так и для местных фермеров, при этом также учитывая интересы Украины. Он явно выразил, что главное внимание будет уделено благосостоянию фермеров.
Премьер Польши также огласил ультиматум, требуя от Европейской комиссии принять решение о продлении запрета на ввоз четырех видов украинского зерна после 15 сентября. В противном случае Польша готова самостоятельно продлить запрет, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для своего рынка.
Ранее Польша уже заявила о своем намерении не разрешать ввоз украинского зерна на свой рынок независимо от решения Европейской комиссии и обязалась сохранить закрытые границы для этого продукта.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила