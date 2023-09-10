Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, выразил глубокую озабоченность вмешательством Пекина во внутренние дела страны. Эту позицию он преподнес в ходе встречи с Ли Цяном, премьером Госсовета Китайской Народной Республики, на полях саммита G20, как сообщает влиятельная газета Telegraph.

На встрече Сунак выразил серьезные опасения относительно воздействия Китая на демократические процессы в Великобритании. Это заявление было подкреплено словами представителя Даунинг-стрит, который цитирует премьер-министра: "В ходе встречи с премьером Ли Цяном, премьер-министр выразил серьезные беспокойства относительно вмешательства Китая в парламентские процессы Великобритании".

Известно также, что лондонская полиция задержала помощника британского парламентского депутата по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Следует отметить, что сфера деятельности этого сотрудника включала в себя вопросы внешней политики и участие в ключевых дискуссиях о сотрудничестве с Китаем.

Предварительная информация свидетельствует о том, что задержанный поддерживал связи с несколькими высокопоставленными членами консервативной партии, обладающими доступом к секретной документации.