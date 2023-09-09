Генштаб Британии прокомментировал обучение украинских военных.

Глава британского Генерального штаба, Патрик Сандерс, подчеркнул в интервью порталу Forces.net, что Великобритания активно вкладывает усилия в обучение 30-40 процентов украинских военных.

реклама

Сандерс отметил, что Лондон играет ключевую роль в обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), предоставляя обучение как для призывников, так и для добровольцев. По его словам, Великобритания поддерживает постоянный диалог с украинскими командующими.

Ранее министр обороны Франции, Себастьян Лекорню, объявил о намерении завершить подготовку украинских военных в текущий осенний период. Он напомнил, что изначально планировалось завершить обучение семи тысяч военных к концу года, но теперь это будет выполнено с опережением плана осенью.

В августе газета Financial Times отмечала, что основной вызов в обучении военных из ВСУ в западных странах заключается в нехватке переводчиков.