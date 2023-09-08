В США заявили о «тикающих часиках» для контрнаступления Украины

Близится критический момент для Вооруженных сил Украины, ибо время для успешного контрнаступления истекает. Этот период приходится на осеннее ухудшение погодных условий, что делает его особенно значимым, как подчеркивает CNN.

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Издание справедливо отмечает, что надежды Украины на быстрый и решительный перелом в контрнаступлении давно угасли, и стране предстоит сложное испытание в более жестких условиях осени.

К тому же, стоит учитывать, что у российских войск есть явные преимущества в численности и возможности сохранения союзников. CNN также предполагает, что Россия имеет большую стойкость к продолжительным военным действиям и истощению ресурсов по сравнению с Украиной.

В дополнение, на Украину оказывается давление с целью добиться успеха на поле боя, что призвано усилить ее позиции в будущих мирных переговорах, если таковые состоятся, и в случае, если поддержка со стороны Запада начнет ослабевать, как подчеркивает CNN.

Вне зависимости от исхода контрнаступления, его значение для завершения долгого конфликта трудно переоценить. Этот аспект подчеркивается в статье CNN.

Как утверждает эксперт аналитического центра RAND Corporation, Самюэль Чарап, поставка американских истребителей F-16, одобренная Нидерландами и Данией, вероятно, не повлияет на исход боевых действий в пользу Украины, что становится дополнительным фактором для размышлений.