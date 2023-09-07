Рябков раскритиковал поставки оружия с обедненным ураном для ВСУ

Критику поставок оружия, содержащего обедненный уран, для украинских Вооруженных сил выразил Сергей Рябков, заместитель главы Министерства иностранных дел России. Его критические замечания цитируются в информационном агентстве РИА Новости.

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Согласно высказыванию Рябкова, такие действия не ограничиваются просто повышением напряженности в регионе, они также свидетельствуют о глубоком безразличии Вашингтона к экологическим последствиям применения такого оружия в зонах боевых действий. Заместитель главы МИД России подчеркивает, что это беспечное решение иллюстрирует циничность политики США на Евразийском направлении, где, кажется, американскому правительству не важно, какой вред может быть нанесен окружающей среде и жизни людей в результате применения данного вида вооружения.

Ранее Соединенные Штаты объявили о выделении новой порции помощи Украине в размере 175 миллионов долларов, которая включает в себя артиллерийские снаряды, содержащие обедненный уран. Стоит отметить, что в рамках этой помощи Киеву предоставлены 120-миллиметровые артиллерийские снаряды с обогащенным ураном, которые поставляются из американских военных складов.