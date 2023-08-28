Президент Франции, Эммануэль Макрон, объявил о намерении представить новую инициативу для дипломатического разрешения ситуации в Нагорном Карабахе. Прямую трансляцию его пресс-конференции можно было наблюдать на Twitter-аккаунте Елисейского дворца.

На этой неделе французский лидер планирует провести встречи с премьер-министром Армении, Николом Пашиняном, и президентом Азербайджана, Ильхамом Алиевым.

Макрон подчеркнул: "Мы настаиваем на полном соблюдении соглашений, касающихся гуманитарного коридора в Лачине. Кроме того, мы планируем выдвинуть новую дипломатическую инициативу на международной арене, с целью усилить международное давление на Азербайджан".

Ранее Армения отправила новые предложения в Баку относительно заключения соглашения. Слова Пашиняна свидетельствуют о стремлении Армении к мирному разрешению конфликта.

15 августа министры иностранных дел России и Азербайджана, Сергей Лавров и Джейхун Байрамов, обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Они подчеркнули важность выполнения предварительно согласованных мер, направленных на немедленное смягчение напряженности в регионе.

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