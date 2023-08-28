В МИД Чехии назвали Китай системным врагом

МИД Чехии активно занимается пересмотром своих отношений с Китаем в свете позиции Пекина по Тайваню и России. Министр иностранных дел республики, Ян Липавский отметил, что стремительное укрепление связей между Китаем и Россией ставит Китай в ряд "системных противников". Он подчеркнул, что ситуация требует ясного высказывания о возрастающей агрессивности и самоуверенности Пекина, которые представляют собой потенциальную угрозу и риск для Чехии. Конкретно Липавский обратил внимание на вопрос возможного сближения Китая с Тайванем в будущем, включая силовой путь, который, по его мнению, может нанести сильный экономический удар по Европе.

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Последние несколько лет свидетельствуют о значительном увеличении доли китайского импорта в экономике Евросоюза (ЕС). В период с 2020 по 2022 год этот процесс усилился настолько, что зависимость от Китая достигла максимальных значений за последнее десятилетие. Эксперты из Кельнского института экономики (German Economic Institute, IW) сообщили об этом, подчеркивая важность анализа данной тенденции.

Особенно заметен рост доли китайского импорта в сегменте высокотехнологичной продукции. Это создает дополнительную конкуренцию для крупнейших экспортеров ЕС, включая Германию. Зависимость от китайских поставок расширяется даже в сфере машиностроения, где ранее Германия имела устойчивые позиции.