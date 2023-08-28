МИД заявил о скорых переговорах между Россией и Турцией

Ожидается скорая встреча между Сергеем Лавровым, главой Министерства иностранных дел России, и его турецким коллегой Хаканом Фиданом, которая пройдет в Москве. Это сообщение поступило от официальной представительницы дипломатической сферы, Марии Захаровой, и передается информационным агентством ТАСС.

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По словам представительницы российского МИД, планируется обсудить важные вопросы, включая переговоры по зерновой сделке, возобновление урегулирования ситуации между Россией и Украиной, а также реализацию газового хаба.

Ранее Хакан Фидан высказал мнение о значимости включения России в зерновую сделку. Он подчеркнул, что такой шаг позволит обеспечить безопасность портовой инфраструктуры, играющей ключевую роль в поставках зерна. «Защита портовой инфраструктуры, которая критически важна для снабжения зерном, не допускает компромиссов. В связи с этим мы акцентируем внимание на важности возвращения России в сделку», - подчеркнул дипломат.