В Нигере призвали оставить французов без воды и электричества

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Активисты, поддерживающие повстанцев, которые захватили власть в Нигере, призвали прекратить поставки воды и электроэнергии в французское посольство. Эта информация была распространена агентством РИА Новости, ссылаясь на заявление Комитета в поддержку Национального совета по защите отечества (CNSP).

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Председатель Комитета Эльх Исса Хасуми Бурейма считает, что следует ограничить коммунальные услуги, а также прекратить поставку продуктов в французское посольство. Он обратился с этим предложением ко всем контрагентам посольства.

Особое внимание в заявлении уделено энергетической компании Нигера (Nigelec). Компании, которые не откликнутся на призыв CNSP, будут признаны "врагами суверенного народа".

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки предложило повстанцам из Нигера встретиться на нейтральной территории. Как сообщил комиссар сообщества по вопросам политики, мира и безопасности Абдель-Фатау Мусаха, организация не торопится прибегать к вооруженным действиям, но не видит альтернативных путей для разрешения конфликта.