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Newsweek: ВСУ могут потерять все Abrams и Leopard из-за особенностей местности

Украине посоветовали беречь танки Abrams и Leopard
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Согласно анализу, представленному в статье американского журнала Newsweek, использование западных танков Abrams и Leopard для Украины может оказаться непрактичным из-за особенностей её географии. Эксперты подчеркивают, что данные танки могут быть легко обнаружены российскими войсками в сложных местных условиях. В связи с этим автор статьи рекомендует воздержаться от применения этих машин и вместо них продолжить использовать старый танковый парк. Такой подход, по его мнению, позволит украинским войскам более успешно действовать на минированной территории, которую Россия готовит к обороне.

Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерий Залужный уточняет, что использование более старых и менее совершенных танков, таких как советский Т-64, может быть более разумным решением в данной ситуации. Это связано с их более экономичным использованием ресурсов. 

Заявление американского военного эксперта и ветерана войны в Ираке Мэтью Хо напоминает о рисках поставок новейшей техники в Украину. Он высказывает опасение, что подобное вооружение может оказаться в руках не только России, но и других потенциальных противников, включая Китай.

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