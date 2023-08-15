Путин рассказал о наращивании потенциала НАТО
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Президент России, Владимир Путин, выразил беспокойство по поводу наращивания сил НАТО и использования разнообразных методов для оказания давления. В своем выступлении он подчеркнул, что страны-члены альянса активно модернизируют свои военные возможности и стремятся переместить акцент с традиционных конфликтов в космическое и информационное пространства.
Путин подчеркнул, что эти действия происходят в контексте ухудшения системы контроля над вооружениями. Кроме того, он отметил, что на фоне данной ситуации наблюдается возникновение новых очагов напряженности в различных регионах мира, включая как застарелые, так и только что начавшиеся конфликты.
Политик подчеркнул, что инициаторы этих конфликтов стремятся извлечь выгоду из данной ситуации. Он также заявил о готовности своей страны к противостоянию с альянсом, но подчеркнул, что Россия не ищет конфликта, но всегда готова к ответным действиям в случае необходимости.
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