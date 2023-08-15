Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, предсказал крах Вооруженных сил Украины из-за активных действий России в Харьковской области

Американский полковник в отставке, Дэниел Дэвис, выразил мнение, что Украина может столкнуться с поражением из-за недооценки военной мощи России. В своей статье для публикации 19fortyfive он подчеркнул, что "гордыня" украинского лидера Владимира Зеленского также может повлечь за собой ухудшение ситуации в стране. Эксперт отметил, что с учетом военных, экономических и политических факторов вероятность успеха для Украины на боле боя крайне мала. Он также подчеркнул, что украинская армия уже понесла серьезные потери, "оплачивая" их за территориальные приобретения.

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Дэвис дополнил свой анализ, отметив, что после небольших успехов в конце прошлого года украинские власти стремились увеличить свои территориальные приобретения, создавая новые наступательные силы. Однако, по его мнению, этот путь привел к "гордыне", которая негативно повлияет на обстановку в стране.

Эксперт также подчеркнул недооценку западными странами потенциала России. Он заметил, что они часто упускали из виду успехи российской стороны, сосредотачиваясь лишь на ее неудачах. Подобный подход, как считает Дэвис, привел к ставке на "недостижимые политические цели".

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, предсказал крах Вооруженных сил Украины из-за активных действий России в Харьковской области. Он также заявил, что украинские солдаты массово сдавались в плен российской стороне, что, возможно, объясняется их недовольством обстановкой на поле боя.