Российские вертолеты будут оборудованы новым бортовым комплексом обороны, способным нейтрализовать угрозу ракет с применением разнообразных систем наведения. Сообщение об этом поступило от первого заместителя генерального директора корпорации "Ростех" – Владимира Артякова.

"Мы работаем над разработкой перспективных бортовых комплексов обороны, которые будут использовать как традиционные, так и инновационные подходы. Эти комплексы обеспечат надежную защиту воздушных аппаратов от управляемого оружия, включая ракеты с комбинированными системами наведения", - отметил он.

Первый замруководителя госкорпорации также подчеркнул, что уже действующий комплекс "Витебск" показал выдающиеся результаты в ходе специальных военных операций, обеспечивая защиту российских вертолетов от зенитных ракет. "По отзывам пилотов, благодаря этой аппаратуре удалось успешно противостоять нескольким запускам зенитных ракет разных модификаций и благополучно вернуться на базу", - добавил Артяков.

В апреле ведущий военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" будут оснащены бортовым комплексом обороны Л-370 "Витебск", который эффективно гарантирует защиту воздушных машин от атак зенитных ракет.