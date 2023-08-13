Полиция Нигера разогнала митинг, на котором выражалась поддержка бывшему президенту Мохамеду Базуму, смещенному с должности. Эту информацию сообщило местное издание Aïr Info через свой аккаунт в социальной сети Facebook (платформа, запрещенная в России, владеется корпорацией Meta, классифицируется как экстремистская и нелегальная на территории РФ).

Инцидент произошел утром 13 августа, в воскресенье. В сообщении указано, что "национальная полиция разгоняет утренний митинг в поддержку смещенного с должности президента". Также был задержан один из организаторов мероприятия.

Ранее в этот день объединение профсоюзов трудящихся Нигера потребовало у Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) немедленной отмены жестких санкций против страны. Кроме того, руководство профсоюза поддержало военных, пришедших к власти в Нигере, освободивших народ "от диктата Франции, стремящегося удержать контроль над африканскими нациями".