Глава Генштаба США провел переговоры с Залужным и Радакином
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Глава Комитета начальников штабов (КНШ) США, Марк Милли, провел успешные переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ), Валерием Залужным, и главой штаба обороны британских Вооруженных Сил, Тони Радакином. Об этом доложил официальный представитель КНШ, Дейв Батлер. Встреча, состоявшаяся 10 августа в формате видеоконференции, включала в себя участие верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи.
В ходе переговоров стороны обсудили ход боевых действий на территории Украины, поделились своими мнениями и провели анализ текущей обстановки. К сожалению, дополнительных деталей о встрече не раскрывается.
Ранее Валерий Залужный обсудил с главой Генерального штаба Вооруженных сил Словакии, Даниэлем Змеко, ход контрнаступления. В рамках этой беседы также были рассмотрены вопросы о необходимости предоставления дополнительного вооружения, боеприпасов и средств противовоздушной обороны для солдат ВСУ.
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