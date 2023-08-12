Антонов высказался о запросе Байдена на дополнительное финансирование для Киева
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Президент США, Джо Байден, подал новый запрос о дополнительной помощи для Киева. Однако Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне, утверждает, что это не приведет к поражению России.
По мнению дипломата, новое обращение Белого дома, связанное с выделением средств для оказания помощи Украине, не окажет существенного влияния на сложившуюся ситуацию. Антонов высказывает предположение о том, что американская администрация продолжает затягивать конфликт, возможно, стремясь достичь стратегического преимущества над Россией, однако такой подход, согласно его словам, выглядит маниакальным и неустойчивым.
Дипломат также подчеркивает, что подобные попытки не обещают успеха и обречены на провал. Он высказывает мнение, что администрация США ищет любой способ продемонстрировать свою поддержку Киеву, демонстрируя готовность помогать украинским партнерам на всех уровнях. Ранее Джо Байден обратился к Конгрессу США с просьбой выделить дополнительные 8,5 миллиарда долларов для оказания помощи Украине и другим странам.
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