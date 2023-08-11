В Пакистане распустили парламент ради проведения новых выборов
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Шехбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, принял решение о роспуске парламента, направленном на организацию новых выборов. Эту информацию распространило известное информационное агентство Reuters.
Действие по роспуску парламента было предсказуемым, учитывая приближение завершения срока его полномочий. В соответствии с Конституцией, такой досрочный роспуск предоставляет правительству дополнительный месяц для подготовки к новым выборам.
Ранее бывший премьер-министр Пакистана, Имран Хан, был приговорен к трехлетнему заключению за коррупционные преступления. Его признали виновным в незаконной продаже ценностей из государственной сокровищницы, где хранились подарки, переданные правительственным чиновникам от зарубежных деятелей.
По последующим данным, стало известно, что Имран Хан находится в маленькой, неприглядной камере тюрьмы, которая кишит насекомыми. Эту информацию раскрыл его адвокат Наим Панджута.
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