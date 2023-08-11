В период планируемого визита премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Соединенные Штаты, который запланирован на период с 23 по 26 октября 2023 года, ожидается его встреча с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление, представленное представителями аппарата правительства Австралии.

В ходе запланированных переговоров руководители государств планируют обсудить важные вопросы, включая вопросы обеспечения общей безопасности, стратегического реагирования на изменения климата и обеспечения стабильных поставок энергетических ресурсов. Одной из главных целей данных переговоров является укрепление стабильности, безопасности и процветания в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Эту идею подчеркивает официальное заявление, представленное пресс-службой премьер-министра Альбанезе.

В своем докладе Reuters отмечает, что данная встреча происходит в период повышенной активности Китая в данном регионе.

Предварительно стало известно, что Соединенные Штаты активно готовятся к возможному противостоянию в Тихом океане в контексте их взаимодействия с Китаем. В рамках данной стратегии был создан военно-политический альянс AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия.