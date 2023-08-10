Украинская сторона передала Пентагону первый официальный доклад, посвященный использованию кассетных боеприпасов, поставленных Соединенными Штатами. Как утверждает информационный канал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя украинских властей, данный отчет включает в себя подробные сведения о количестве примененных боеприпасов, а также информацию о точных местах их применения. Тем не менее, конкретные цифры использования и детали пораженных целей остаются за кулисами.

События начали разворачиваться в начале июля, когда Соединенные Штаты объявили о своем решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Администрация президента Джо Байдена подчеркнула свою озабоченность возможными рисками для мирного населения при использовании данного типа снарядов. Именно по этой причине решение о поставках было принято с некоторой задержкой. В то время как американская сторона выразила надежду на ответственное обращение Украины с поставленными боеприпасами, Посольство России в Вашингтоне выразило сомнения в гарантиях безопасного и разумного использования данного типа вооружения.

Этот шаг также оказал воздействие на уже сложные отношения между Россией и Соединенными Штатами. Анатолий Антонов, посол России в США, подчеркнул, что поставки кассетных снарядов Киеву наносят дополнительный удар по уже ослабленным связям между двумя странами. Он отметил, что Москва будет учитывать этот шаг американской администрации при формировании своей дальнейшей позиции в отношении Вашингтона.