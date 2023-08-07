Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В Латвии ограничат время продажи алкоголя

Минздрав Латвии захотел ограничить продажу алкоголя из-за роста пьянства
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Власти Латвии намерены ввести ограничения на продажу алкогольных напитков жителям из-за заметного роста числа людей, страдающих алкогольной зависимостью, сообщает информационный портал Rubaltic.ru.

По словам главы службы наркологической помощи в Центре психиатрии и наркологии Астриды Стирны, количество пациентов, которые принимают лечение от алкогольной зависимости, растет с каждым годом в Латвии.

Министерство здравоохранения страны призывает к немедленному внедрению ограничений на продажу алкогольных изделий населению, и уже этой осенью представит законопроект на рассмотрение в Латвийском сейме.

Предполагается, что продажа спиртных напитков будет разрешена с 10 утра до 8 вечера, а в воскресенье — только до 3 часов дня, согласно предложенному законопроекту. Кроме того, запланирован запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 20 лет.

Кроме того, в России также рассматривают возможность ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
+
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
45
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
5
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
+
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
5
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
12
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
1
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
5
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
2
Американский эсминец-невидимку Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами
11
МИД Украины после четвёртого за неделю ракетного обстрела страны попросил запад передать F-16
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
Российский истребитель Су-57 получил уникальный комплекс цифровой связи, который невозможно взломать
1
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
2
Бойцы батальона Восток отмечают, что у ВСУ не осталось советских артиллерийских боеприпасов
+
«Вагнеровцы» показали золотоносную шахту в Буркина-Фасо – видео добычи золотой руды
+
Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
+
В Польше сообщают о попытке ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию страны
2
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
7
Financial Times: Украинский удар по Новороссийску вызовет недовольство США
+
В Госдуме призвали полностью заблокировать порты Украины
4

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
11
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
13
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
10
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
4
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
58
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
238
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
8
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
137
РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире
5
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
117

Сейчас обсуждают

Hive
22:47
а также продажные уроды с 3дневс и хобота?
Процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D и 5800X3D 3D V-Cache лидируют по продажам в магазине Mindfactory
Hive
22:45
...плакал, призывал вернуться, периодически сбивался на инглишь и иврит...
Зеленский призвал соотечественников «вернуться в реальность»
Hive
22:43
было два индуса: один рисовал большие ядра, второй мелкие. но первый помер...
В сети появились тесты процессоров Intel Core i9-14900K и Core i7-14700K
старый мох
22:43
а он сам то когда вернется в реальность? (хотя вряд ли на такое способен)
Зеленский призвал соотечественников «вернуться в реальность»
Наебщик Конченый
22:41
Все прекрасно,но в 2009 уже были намного более мощные 5870 и 5970 хд (дх11 в наличии,по мощности+- на уровне 460)
Топовый игровой ПК 2009 года - сколько он стоит в 2022
Alex-IT
22:38
Вполне возможно, благодарю за дополнение.
Intel добавит ИИ во все свои новые процессоры, восстание машин гораздо ближе, чем мы думали
Товарищ Ким
22:34
Не поверите, у меня абсолютно чистый сайт. Отключал блокировку рекламы, читать невозможно, не говоря уже про выкладки автора. Спасибо Касперскому ( TS).
Разработка железа на System Verilog HDL/VHDL с использованием верилатора. Часть 2
Hive
22:34
Единственный вопрос - гонорар за статью перечислять команде Google.Translate или Яндекс.Переводчик? Баклан не только ссылку на английский оригинал не дает но и кривой перевод забил почистить.
Intel APX, новый набор инструкций. Первая часть
glavhyilo
22:25
а пиндостан закончится революцией в сша
Новый водоблок Stealth имеет конструкцию, которая скрывает все трубки из виду
Darkside0
22:21
"Отмечается, что американские инженеры отстали с созданием такой ракета на целых 10 лет" Автор ты хотя бы меньше палился что гос. казну отрабатываешь. Особенно глупые американцы опоздали со своим AI...
Российский истребитель Су-57 получил уникальный комплекс цифровой связи, который невозможно взломать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем