В Латвии ограничат время продажи алкоголя
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Власти Латвии намерены ввести ограничения на продажу алкогольных напитков жителям из-за заметного роста числа людей, страдающих алкогольной зависимостью, сообщает информационный портал Rubaltic.ru.
По словам главы службы наркологической помощи в Центре психиатрии и наркологии Астриды Стирны, количество пациентов, которые принимают лечение от алкогольной зависимости, растет с каждым годом в Латвии.
Министерство здравоохранения страны призывает к немедленному внедрению ограничений на продажу алкогольных изделий населению, и уже этой осенью представит законопроект на рассмотрение в Латвийском сейме.
Предполагается, что продажа спиртных напитков будет разрешена с 10 утра до 8 вечера, а в воскресенье — только до 3 часов дня, согласно предложенному законопроекту. Кроме того, запланирован запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 20 лет.
Кроме того, в России также рассматривают возможность ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах.
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