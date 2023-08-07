В ночь на 5 августа произошла атака на российский коммерческий танкер-химовоз "Sig", стоявший на якорной стоянке в 30 морских милях от Керченского пролива. Украинские власти опровергают обвинения со стороны России о причастности к этой акции.

Глава Службы безопасности Украины, Василий Малюк, заявил, что их страна не имеет отношения к данному инциденту и подчеркнул, что экипаж находится в безопасности. При этом первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, Алексей Чепа, высказал мнение о том, что такие нападения стали основным оружием Украины, нацеленным на сглаживание провалов в боевых операциях.

Чепа также подчеркнул необходимость России закрыть свои границы и не допускать передачу оружия Киеву. Он выразил обеспокоенность "безысходностью контрнаступления", которая, по его словам, побуждает руководство Киева совершать атаки на значительном расстоянии от Крымского моста.

Напомним, что Крымский мост и его акватория находятся под усиленной охраной, чтобы предотвратить подобные инциденты. Российские власти продолжают расследование данного происшествия, чтобы установить обстоятельства и возможных исполнителей атаки.