Нигер за три дня отменяется, расходимся

Ситуация с приходом военных к власти в Нигере продолжает развиваться, привлекая все больше внимания мирового сообщества. В результате отстранения президента Нигера, которого обвиняют в защите интересов Запада, страны Западной Африки, объединенные в экономическое сообщество ECOWAS, выдвинули ультиматум о его освобождении в течение недели. В случае невыполнения требований этого ультиматума, ряд африканских стран может принять решение о военном вторжении в Нигер. При этом, вызывает внимание поддержка США данной инициативе в отличие от их противостояния перевороту на Украине в 2014 году.

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Несмотря на это, новое правительство Нигера получило обещание поддержки от двух других африканских государств - Мали и Буркина-Фасо. В совместном заявлении этих стран заявлено, что любое военное вторжение в Нигер будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали. Они также предостерегают о возможных катастрофических последствиях для всего региона, если военное вмешательство в Нигер станет реальностью. Ссылаясь на аналогичную дестабилизацию, которая последовала после натовского вторжения в Ливию, власти Мали и Буркина-Фасо предупреждают о возможных серьезных последствиях для всего Западно-африканского региона.

В ситуации с вооруженным переворотом в Нигере, не все члены экономического сообщества стран Западной Африки одинаково поддерживают военное вмешательство, и Мали с Буркина-Фасо готовы взять на себя роль защитников нового правительства Нигера и гарантировать его независимость от внешних интервенций.