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Многие часто видят разные видео или статьи на тему: "Какие криптовалюты ТОЧНО вырастут в 2022 году", "Топ криптовалют, которые дадут МНОГО ИКСОВ" и другие.

Какие-то списки монет могут быть подобраны случайным образом (от фонаря), а в некоторых люди просто используют токены из топ 100 криптовалют. Только немногие списки перспективных монет являются реальной аналитикой профессионалов.

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В этой статье я расскажу о самом простом способе подбора перспективных криптовалют без обширных знаний в техническом анализе.

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Для начала вам потребуется зайти на сайт CoinMarketCap, а так же иметь аккаунт на одной из бирж, где вы сможете купить перспективную монету. После того, как вы зашли на CoinMarketCap, нужно выбрать интересующую монету. Вы можете проверить криптовалюту о которой наслышаны, либо же можете подобрать совершенно новую монету о которой может даже и не слышали раньше. Для это вы можете перейти в раздел "Криптовалюты" и настроить интересующие вас фильтры для поиска определенных токенов(игровых, мета вселенная, defi...). После этого, перед вами появится цена, информация и график этой монеты. Прежде всего нас интересует график.

Цена и капитализация монеты

Над графиком можно увидеть настройки отображаемого графика. Вам нужно нажать на кнопку "All", чтобы получить информацию обо всей цене в истории этой монеты.

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Это даёт нам возможность посмотреть где находится цена монеты, переоцененная она или недооцененная. Мы можем понять находится криптовалюта в бычьем(рост) или медвежьем(падение) цикле, а зная простейшие фигуры технического анализа, можно примерно предположить ближайшее будущее криптовалюты.

Так же крайне важно посмотреть на капитализацию монеты. Если у хорошего проекта капитализация монеты не превышает 1 миллиарда долларов, то это уже довольно маленькая капитализация, ещё лучше если капитализация будет меньше 500 миллионов или даже 100 миллионов долларов, тогда вероятен большой скачек цены (если проект качественный).

Чем полезен и уникален проект, предназначение

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Кроме цены монеты будет хорошо ознакомиться с монетой по подробнее:

Чем полезная и уникальна, отлична от других технологий

К какой сфере относится (Game, Meta, Defi и др.)

Рассмотреть сайт проекта

Ожидаемые события, листинги, аирдропы

Комьюнити и соц сети

Важной частью любого проекта является заинтересованность пользователей в проекте. Социальные сети прекрасно отображают заинтересованность, а CoinMarketCap позволяет очень быстро и просто просмотреть все соц. сети проекта, оценив насколько активное комьюнити у проекта. Стоит отметить:

Число подписчиков

Просмотры постов

Лайки, комментарии, репосты

Активность самого проекта

Основные соц. сети на которые стоит уделить внимание:

Reddit

Twitter

Ещё вы можете ознакомиться с отношением людей к проекту на самом сайте. Для этого можно посмотреть на Live Chat(Онлайн чат) криптовалюту в которой часто можно найти важную информацию о проекте, а так же люди оставляют свое мнение о цене монеты(бычье или медвежье настроение). Люди могут писать, что проект очень хороший/очень плохой, а иногда они даже могут спасти вас и ваши активы, оповестив, что это "скам" проект для того, чтобы украсть деньги у покупателей.

Если хотите попробовать заработать таким образом, то можете выбрать несколько разных монет, выделить деньги на их покупку и поделить на части деньги, купив каждой понемногу.