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О конце майнинга Эфира на видеокартах и как жить дальше

Зачем нам PoW на видеокартах? Что будет после него? На майнинге больше не заработать?
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Для начала проясним, тем кто не знает, зачем в майнинге такие большие вычислительные мощности.

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Представьте, что вы делаете что-то децентрализованное, например, базу данных, которая будет запущена у кого попало.

Вы сделали, чтобы данные распределялись на все ПК. Если где-то будут расхождения в записях - сеть автоматически считает правильными те записи, которые сходятся на большинстве ПК. То есть большинство всегда право.

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Вроде все работает как надо, мощности большие не нужны, ведь ПК просто записывают данные и обмениваются ими, в сети уже 1000 пользователей, но вдруг появляется хакер ВАСЯ, который на своем ПК запускает 1500 виртуалок с измененными данными, теперь сеть полностью под контролем ВАСИ!

ВАСЯ владеет 60% всех "ПК" в сети, не затратив особо никаких усилий.

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Чтобы защититься от этого, было разработано гениальное решение - PoW алгоритм консенсуса. Вот как он работает:

ПК имеет вес своего голоса, равный его мощности. Например, у васи пк мощностью 20 Mh/s и если он запустит 1500 виртуальных систем, то вес его также останется 20mh/s (а скорее всего даже снизится)

Получается, что ПК совершают вроде как бессмысленную работу, просто доказывая, что они не ВАСИНЫ.



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Чтобы сеть была защищенная "с запасом" - суммарный объем хершейта должен повышаться с развитием технологий. И награда за поддержание такой сети должна быть немаленькой, а значит суммарные затраты на поддержание такой сети должны возрастать.

Пока криптовалюта находится в зачаточной стадии и в нее приходят новые деньги, то цены на токены и комиссии возрастают, но долго это продолжаться не сможет.

Нужен какой-то новый способ доказательства, что ты не ВАСЯ!

На сцену выходят алгоритмы PoS с большой скоростью транзаций и доказательством веса твоего голоса среди других "ПК" в виде замороженного баланса на счете. 

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Хочешь захватить сеть - просто купи больше токенов! Если в PoW для захвата тебе нужно где-то купить большое количество оборудования, разместить, установить и настроить его, то здесь все просто решается деньгами на балансах кошельков. Да и децентрализация страдает из-за стороннего лица  в виде разработчиков, которые контролируют эти "ПК" или, как их называют еще, валидаторами.

Конец мечтам о децентрализации?

Не все так плохо. Разработчики ищут новые, более оптимальные способы доказательства. Для примера, возьмем алгоритмы доказательства пространства свободного места на диске (яркий пример Chia) - здесь можно отметить меньшие затраты майнеров на поддержание сети - это и долговечность дисков, с записанными данными (которые нужны для доказательства), низкое энергопотребление (соотвественно тепловыделение), развитие более емких дисков идет очень медленно, соответственно не нужно так быстро наращивать пространство сети. В итоге, награда майнерам может быть меньше.

Эти хорошие времена, где каждый геймер может окупить свой ПК, рано или поздно закончатся, Можно поблагодарить Виталика за такую возможность и двигаться дальше


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