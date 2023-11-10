Кошельки CoinSpot, похоже, потеряли около $2 млн
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В последних новостях от крипто-эксперта ZachXBT, он поделился информацией о потере средств в размере примерно 2 миллионов долларов с двух кошельков, привязанных к австралийской криптобирже CoinSpot.
Эксперт предоставил две транзакции в качестве доказательства: в одной из них 1262 ETH были отправлены с кошелька Coinspot на адрес предполагаемого злоумышленника, а в другой на тот же адрес было переведено 20,99 ETH. По данным Etherscan, получивший монеты затем обменял их на упакованные биткойны, USDC и USDT, используя смарт-контракты Uniswap, THORchain и WBTC.
Исходя из информации Crunchbase, CoinSpot была основана в 2014 году, и на сегодняшний момент не было сообщений о крупных взломах биржи. Однако в декабре 2021 года пользователи столкнулись с фишинговой атакой.
На своем веб-сайте, CoinSpot заявляет, что следует лучшим практикам отрасли и обеспечивает высокий уровень безопасности для большинства активов, храня их в надежных оффлайн-локациях.
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