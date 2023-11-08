



С 17 ноября британский филиал биржи Gemini изменяет процедуру перевода криптоактивов, предоставляя эту возможность только зарегистрированным в Travel Rule Universal Solution Technology поставщикам услуг виртуальных активов. Подобное решение было принято компанией с целью полного соответствия требованиям Travel Rule, обязывающим всю сферу поставщиков виртуальных активов (VASP) в Великобритании обмениваться информацией о отправителе и получателе криптовалютных транзакций.

Представители биржи подчеркнули, что в Великобритании Travel Rule распространяется на все криптовалютные транзакции, что требует от VASP предоставления данных о именах отправителя и получателя, а также криптоадресах, участвующих в операции. Разумеется, конкретная информация может варьироваться в зависимости от уровня риска транзакции.

Для соблюдения нормативов британского законодательства, биржа заключила стратегическое соглашение с Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), компанией, занимающейся стандартизацией обмена служебной информацией и борьбой с мошеннической деятельностью в криптоиндустрии.

Gemini будет осуществлять исходящие криптовалютные переводы только в пользу 58 компаний, зарегистрированных в TRUST, и блокировать все транзакции, нарушающие действующее правило. Начиная с 1 декабря текущего года, биржа вправе блокировать пользователей, пытающихся осуществить входящие переводы в Gemini от VASP, не являющихся зарегистрированными членами TRUST.

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Ранее платежный сервис PayPal сообщил своим клиентам о получении одобрения от Управления финансового надзора Великобритании (FCA) на предоставление криптосервисов в стране.