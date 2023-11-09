Крупные поставщики цифровых кошельков и криптовалютных приложений в США теперь находятся под пристальным наблюдением Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), аналогично контролю, применяемому в финансовой сфере.

Новые полномочия CFPB позволяют расширить сферу надзора за участниками рынка цифровых активов. Ведомство может требовать предоставление потребительской отчетности, информации о взыскании долгов и обслуживании кредитов, а также данных о денежных переводах и финансировании.

Директор CFPB, Рохит Чопра (Rohit Chopra), подчеркнул: "Небанковские платежные системы стали критически важной инфраструктурой для нашей экономики. Ранее эта область была практически полностью под контролем банков. Теперь под надзор попали также поставщики цифровых кошельков и криптовалютных приложений."

Новые меры контроля, согласно заявлению ведомства, гарантируют, что небанковские криптовалютные компании будут соблюдать те же правила в обслуживании клиентов, что и крупные банки, кредитные союзы и другие финансовые учреждения, находящиеся под наблюдением CFPB.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее агентство Moody’s объявило о запуске нового инструмента Digital Asset Monitor (DAM) с применением элементов искусственного интеллекта для отслеживания рисков, связанных с стейблкоинами.