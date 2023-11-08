Криптовалютный банк SEBA, базирующийся в Швейцарии, успешно завершил процесс получения лицензии от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), что дает ему право предоставлять услуги, связанные с цифровыми активами, местным жителям. По словам Эми Ю, директора SEBA в Азиатско-Тихоокеанском регионе, благодаря этой лицензии гонконгское подразделение банка теперь сможет заниматься торговлей ценными бумагами, внебиржевыми деривативами и продуктами, связанными с виртуальными активами. Кроме того, SEBA теперь имеет возможность предоставлять финансовые консультации по этим продуктам и управлять активами для брокерских счетов как в обычных ценных бумагах, так и в виртуальных активах.

"Гонконг стремится стать центром финансов, торговли и инноваций. Этот административный регион привлекает нас, и мы уже давно нацелены на обслуживание клиентов из Азиатско-Тихоокеанского региона", подчеркнула Эми Ю.

SEBA расширяет свой бизнес в Гонконге, открыв офис в этом регионе в ноябре прошлого года. Это произошло вскоре после того, как власти Гонконга объявили о готовности к диалогу с компаниями, специализирующимися на цифровых активах. Генеральный директор группы банка SEBA, Франц Бергмюллер, добавил, что Гонконг активно развивается в сфере криптовалют с момента появления Биткоина, и SEBA наконец получила полное одобрение SFC.

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На текущий момент SEBA активно осуществляет регулируемую деятельность в Швейцарии и Абу-Даби. В феврале 2022 года банк получил лицензию на работу на международном рынке Абу-Даби (ADGM), а в сентябре 2021 года получил разрешение Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA) на хранение клиентских криптоактивов.