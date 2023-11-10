Мнение: рынок созрел для новой волны шорт-сквиза
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На протяжении последних суток наметился существенный рост открытого интереса (ОИ) в сфере биткоин-фьючерсов. Это свидетельствует о формировании благоприятных условий для дальнейшего увеличения стоимости криптовалюты. Эти наблюдения были поделены трейдером, известным под псевдонимом CredibleCrypto.
По его словам: "У нас наблюдается внушительный рост ОИ, сокращение открытых продаж в бессрочных контрактах, уменьшение затрат на финансирование и активация ордеров на покупку. Эти факторы служат основой для успешного ралли".
Согласно отчетам CoinGlass, общий интерес к биткоин-фьючерсам достиг отметки в $16,6 миллиардов.
Резкое превышение уровня в $35 000 накануне, вероятно, спровоцировало волну ликвидации коротких позиций.
Такой сценарий был предполагаем трейдером Skew и другими членами криптосообщества. Согласно мнению эксперта, катализатором этого роста стало преодоление сопротивления на уровне $34 800.
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Трейдер Daan Crypto Trades обратил внимание на "интересное изменение" в структуре деривативного рынка. На платформе Binance преобладают позиции на понижение, в то время как на Bybit клиенты открывают больше долгосрочных позиций.
"Будет очень интересно увидеть, как эта динамика разовьется", - подытожил он.
Напомним, аналитики Bitfinex связывают удержание биткоина вблизи уровня в $35 000 с ожиданиями более мягкой политики Федеральной Резервной Системы (ФРС).
Такой же вывод сделали специалисты CoinShares. По их данным, приток в криптовалютные инвестиционные продукты с 28 октября по 3 ноября составил $261 миллион, после рекордных $326 миллионов неделей ранее в июле 2022 года.
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