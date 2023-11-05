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В Chiliz поведали о работе экосистемы SportFi

Создатели экосистемы SportFi Chiliz представили более 25 проектов в цифровом пространстве
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Создатели SportFi Chiliz представили в цифровом пространстве более 25 проектов, перевоплощая мир спорта в ценные цифровые активы и расширяя ассортимент продуктов для преданных болельщиков. Теперь поклонники различных видов спорта получают совершенно новый уровень вовлеченности.

По словам разработчиков, SportFi представляет собой не просто концепцию, а процветающую экосистему, которая дает правообладателям возможность открывать новые горизонты использования интеллектуальной собственности. Они подчеркивают, что здесь сливаются и взаимодействуют реальный и цифровой мир.

Сегодня в виртуальном пространстве существует множество фан-токенов, инфраструктурных активов, торговых площадок, DeFi-приложений, депозитарных кошельков, валидаторов и многого другого. Сеть Chiliz становится центром для знаковых спортивных брендов в мире web3, предоставляя множество перспектив для всех заинтересованных сторон. ФК "Барселона", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Наполи", "Интер Милан", "Милан", "Арсенал", "Атлетико Мадрид" и "Рома" уже вошли в партнерство с этим проектом на платформе Socios.com.

Фан-токены набирают весомую популярность в последние годы. По разным метрикам, объемы торгов этим классом цифровых активов ежедневно превосходят аналогичные показатели рынка NFT на 400%.

Многоплановая экосистема SportFi открывает "новое измерение взаимодействия болельщика со спортом". Соединение мира спорта с технологией DeFi позволяет фанатам активно участвовать в web3, получая пассивный доход, инвестируя и налаживая партнерские связи.

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Кроме того, она дает возможность превратить многие аспекты спорта в ценные активы. SportFi обеспечивает возможность совершать транзакции и взаимодействовать с поклонниками команд. Наконец, благодаря использованию блокчейна, у болельщиков появляется децентрализованный контроль.

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