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Криптовалютные эксперты рассказали о надежности Tangem Wallet

Tangem Wallet является одним из наиболее популярных и доступных криптокошельков
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Tangem Wallet занимает заслуженное место среди наиболее востребованных и доступных криптокошельков. Его уникальность заключается в отсутствии стандартной сид-фразы. Мы обратились к экспертам, чтобы понять, насколько такое решение может быть безопасным.

Согласно Григорию Щукину, основателю и генеральному директору WAYMORR, Tangem Wallet предложил инновационный подход, отказавшись от сид-фразы в пользу специальных карточек для создания резервной копии. Независимая аудиторская компания Kudelski Security подтвердила безопасность этого сервиса, присвоив ему рейтинг Common Criteria EAL6+. Этот холодный кошелек в формате карточки предоставляет полный контроль над приватными ключами и позволяет управлять более чем 6 000 криптовалютами, а также исследовать мир DeFi, NFT и многое другое на 23 блокчейнах.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Tangem Wallet обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря своему инновационному подходу к созданию резервной копии и высокому уровню сертификации, несмотря на отсутствие классической сид-фразы. Тем не менее, важно проанализировать и сравнить этот подход с традиционными методами резервного копирования, такими как использование сид-фразы.

Антон Янушкевич, основатель Cryptemic FZ-LLC, считает, что Tangem Wallet представляет собой прорывное технологическое решение, сосредотачиваясь на удобстве и простоте. Его ключевой особенностью является использование специальных карточек, содержащих приватные ключи. Они генерируются и хранятся непосредственно на карте (в комплекте из 2 или 3 карт). В случае утери одной карты, оставшиеся обеспечивают доступ к кошельку.

Благодаря зашифрованному обмену ключами между картами, обеспечивается достаточный уровень безопасности, исключая возможность перехвата данных. Отказ от сид-фразы снижает риск потери доступа к криптоактивам из-за человеческого фактора, например, если фраза была записана и утеряна в единственном экземпляре. Важно отметить, что если пользователь потеряет все карты из комплекта, он уже не сможет получить доступ к кошельку. В целом, Антон Янушкевич не видит значительных преимуществ у Tangem Wallet по сравнению с традиционными методами, использующими сид-фразу.

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Эксперт в области электронных финансов Антон Шустиков подчеркнул, что Tangem Wallet является примером не только в техническом, но и в маркетинговом плане. У криптоэнтузиастов существует высокий спрос на безопасное хранение активов. Концепция использования специальных чипов уже успешно применяется (карты доступа, электронные паспорта, банковские карты, сим-карты). Tangem Wallet предложил уникальное решение проблемы безопасного хранения сид-фразы. Если разработчики будут продолжать активное развитие, их продукт со временем может стать стандартом. Важно отметить, что наличие нескольких карт предоставляет дополнительные возможности для безопасности. Даже крупные банки и мобильные операторы не предлагают подобного рода решения своим клиентам.

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