К 31 октября ожидается запуск основной сети Celestia - модульного блокчейна, который представляет собой значимый шаг в развитии криптотехнологий. Несколько крупных бирж, включая Binance, уже анонсировали поддержку токена TIA.

Важно отметить, что крупнейшая криптоторговая платформа установила предварительное время листинга актива — 16:00 UTC, что создает удобные условия для трейдеров и инвесторов.

Другие популярные площадки, такие как Kucoin и Bybit, также заявили, что токен TIA будет доступен для торговли, начиная с 14:00 UTC.

Фьючерсы на основе TIA на децентрализованной бирже Helix торгуются по уровню около $3, а суточный объем торговли деривативами приближается к отметке в $140 000.

Согласно заявлению команды проекта, планируется распределить 60 млн токенов среди ранних пользователей и разработчиков в ходе ретродропа. Общее рыночное предложение TIA составит 1 млрд монет. Этот актив предоставляет возможность участвовать в подтверждении консенсуса сети, осуществлять децентрализованное управление параметрами и вносить свой вклад в пул сообщества.

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Не следует забывать о главной миссии Celestia - дать каждому возможность запустить свой собственный блокчейн в течение нескольких минут, всего лишь оплатив пространство больших объектов с использованием токена TIA, как было отмечено в блоге проекта.

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Заметим также, что в октябре 2022 года проект привлек $55 млн финансирования в раунде под руководством Bain Capital Crypto и Polychain Capital. Следует отметить, что в марте Celestia Labs выделила разработанную модульную структуру Rollkit для поддержки роллапов на блокчейне биткоина в отдельное направление бизнеса.