Flare запускает публичный сервис ставок для токена FLR
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29 октября 2023 года, команда Flare внедрила публичную службу ставок для держателей токенов FLRВ, в рамках перехода к новой модели консенсуса «доказательство доли». Эта инновация позволяет пользователям-холдерам FLR делегировать свои токены валидаторам, активно поддерживая развитие экосистемы.
На момент запуска, ставки на FLR можно было размещать лишь с использованием приложения Avalanche, интегрированного с аппаратными кошельками Ledger. Однако, разработчики обещают предоставить альтернативные варианты в будущем. Минимальная сумма для участия в ставках установлена на уровне 50 000 FLR (примерно 500 долларов США по текущему курсу) с обязательным периодом блокировки в 14 дней.
Команда Flare отметила, что несмотря на то, что стейкеры могут продолжать получать FlareDrops (серию из 36 ежемесячных раздач), они не имеют возможности одновременно получать вознаграждения за делегирование FTSO.
С начала июля 2023 года Flare приступила к переходу на модель консенсуса «доказательство доли», стремясь к более доступному и экологически чистому решению. Теперь для участия в разработке инфраструктурных решений, требуется иметь не менее 1 миллиона токенов FLR (примерно 10 000 долларов США) и поддерживать стабильность работы не менее 80% для включения в пул вознаграждений валидаторов.
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