Завтра ожидается запуск Celestia - сети с собственным токеном, который станет доступен для торговли на централизованных биржах, включая KuCoin и Bybit, начиная с 10 утра по восточному стандартному времени. Важно отметить, что на GitHub репозитории Celestia указан срок запуска основной сети - 31 октября.

В рамках проекта выделено 60 миллионов токенов для распределения среди активных пользователей Ethereum Layer 2, участников Cosmos Hub и Osmosis, а также разработчиков в криптопространстве. Этот процесс начался с снимка состояния 1 января 2023 года.

После ожидаемого запуска основной сети, планируется выпуск не более 1 миллиарда токенов, что означает, что доля airdrop составит 6% от общего объема.

Celestia представляет собой модульную сеть, в отличие от монолитных блокчейнов уровня 1, таких как Ethereum и Solana. Этот дизайн призван упростить процесс создания новых блокчейнов для разработчиков, используя платформу Celestia.

Архитектура Celestia спроектирована так, чтобы узлы могли достигать консенсуса параллельно в цепочках, выполняемых вне основной цепи. Эти блокчейны будут проверяться с использованием системы доказательств мошенничества и проверки доступности данных.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В октябре 2022 года Celestia Labs объявила о привлечении 55 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, возглавляемого Bain Capital и Polychain. Это привело к оценке компании в более чем 1 миллиард долларов.