Представители компании Animoca Brands Corporation Limited подписали стратегическое соглашение с фондом NEOM, направленное на поддержку региональных инициатив в секторе Web3 в соответствии с планом Saudi Vision 2030 в Саудовской Аравии.

Помимо стратегического партнерства, они заключили "Соглашение о финансировании конвертируемыми цифровыми облигациями", согласно которому $50 млн будут преобразованы и вложены в развитие Animoca Brands.

Инвесторы из NEOM оговорили, что $25 млн будут выделены через выпуск конвертируемых облигаций по предельной цене конвертации в 4,50 австралийских долларов за акцию, или около $2,85. Остальные средства планируется использовать для инвестирования и покупки акций на вторичных рынках.

Согласно стратегическому сотрудничеству, Animoca Brands будет работать с NEOM над разработкой корпоративных сервисов Web3 для коммерческого сектора. Первоначальные проекты и технологические испытания будут реализованы в Саудовской Аравии, включая Эр-Рияд. Они охватят мероприятия по улучшению индустрии Web3, включая создание центра по развитию местной цифровой экосистемы децентрализованного интернета. Кроме того, планируется привлечение поддержки от Animoca Brands, её дочерних компаний и партнеров.

Генеральный директор инвестиционного фонда NEOM, Маджид Муфти, подчеркнул: "Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Animoca Brands в развитии цифровой инфраструктуры NEOM. Эволюция технологий и инфраструктуры Web3 не только сыграет важную роль в технологическом прогрессе, но также может изменить отрасли по всему миру. Мы надеемся ускорить разработку и внедрение этих технологий".

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Соучредитель и исполнительный председатель Animoca Brands, Ят Сиу, подчеркнул: "Для нас большая честь сотрудничать с NEOM и получать инвестиции от них. Наша миссия заключается в использовании инноваций и технологий для переосмысления нашего образа жизни. Саудовская Аравия имеет потенциал стать регионом, полностью освоившим возможности блокчейна".