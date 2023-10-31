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CriptoB
В Гонконге изучают потенциал запуска цифрового гонконгского доллара
Цифровая валюта центрального банка (CBDC) может повысить ценность платежной экосистемы и обеспечить новые типы экономических транзакций

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Цифровая валюта Центрального Банка (ЦВ ЦБ) представляет собой потенциальный катализатор для усовершенствования платежных систем и инноваций в экономических транзакциях. Однако, перед тем как принимать окончательное решение, необходимо провести дальнейшие исследования и анализ, как отмечено в отчете Валютного управления Гонконга.

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Согласно результатам первого этапа пилотной программы, решение о запуске цифрового гонконгского доллара (e-HKD) остается открытым. В августе были представлены инновационные предложения о "наборе лицензий" для криптовалютных торговых платформ. С 2021 года Гонконгская монетная администрация начала изучать технико-экономический проект e-HKD.

Отчет позволяет сделать важные выводы. Потенциально e-HKD способен повысить ценность в трех основных сферах: программируемости, токенизации и атомарных расчетов. Эта технология может значительно улучшить процесс создания более быстрых, экономически эффективных и включительных транзакций. Как подчеркивается в отчете, 14 пилотных программ, проведенных с участием 16 компаний, имели ограниченный масштаб и контролируемую среду.

"Потенциал создания уникальной ценности в масштабах, необходимых для запуска электронного гонконгского доллара, требует дополнительного исследования", - подчеркивается в отчете. "Возможные разногласия, выявленные в ходе пилотных испытаний, могут стать более очевидными или даже неприемлемыми для пользователей в производственной среде".

Первая фаза включала в себя полноценные, программируемые, автономные платежи, токенизированные депозиты, расчеты транзакций Web3 и многие другие аспекты. В Гонконге в настоящее время активно изучаются "новые сценарии использования электронного e-HKD".

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Позиция Центральных Банков разных стран в данном вопросе пока остается в подвешенном состоянии. Некоторые эксперты выражают опасения относительно нарушения принципов конфиденциальности пользователей. Другие считают, что внедрение цифровой национальной валюты может оказаться неэффективным и угрожать устойчивости текущей внутренней экономики

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