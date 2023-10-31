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До Квон просит закрыть дело о мошенничестве

Компания Terraform Labs и ее соучредитель До Квон просят федерального судью встать на их сторону в деле о мошенничестве
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Компания Terraform Labs и её основатель До Квон обращаются к федеральному суду с просьбой поддержать их в споре с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по обвинениям в мошенничестве. Защита утверждает, что регулятор не предоставил убедительных доказательств того, что компания предлагала инвесторам ценные бумаги.

"После двухлетнего расследования, более чем 20 свидетельских показаний и анализа более двух миллионов страниц документов, SEC так и не смогла подтвердить вину. Нет достоверных фактов. Обвиняемые не совершили ничего незаконного", - заявили представители Terraform Labs в официальном обращении к судье Джеду Ракоффу из Окружного суда Южного округа Нью-Йорка.

Крах компании и криптовалют Terra (LUNA) и TerraUSD (UST) привел к потере около $40 миллиардов инвесторами в 2022 году, что послужило началом цепной реакции, приведшей к закрытию многих компаний и их банкротству. SEC предъявила обвинения в адрес компании и До Квона, утверждая, что он продавал не зарегистрированные ценные бумаги и является мошенником.

Юристы компании просили суд не учитывать мнение экспертов, привлеченных SEC для представления фактов.

Предыдущая попытка прекращения дела была отклонена судом. Тогда Ракофф отметил, что SEC представила "правдоподобные аргументы" о том, что Terraform предлагала инвестиционные контракты, что означает, что дело подпадает под юрисдикцию агентства по регулированию ценных бумаг.

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До Квон также обратился к суду с просьбой отклонить запрос SEC о допросе в США по поводу краха токенов его компании. Адвокаты бизнесмена противятся его выдаче в Соединенные Штаты или Южную Корею. Он остается под стражей в Черногории после ареста в аэропорту при попытке покинуть страну с поддельными документами.

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