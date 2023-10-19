Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа в США, с уверенностью анонсировала Ирландию в качестве будущего дома своего главного операционного центра в Европейском союзе. Вице-президент по международному сотрудничеству, Нана Муругесан, подчеркнул, что компания подала заявку на лицензирование в Центральном банке Ирландии согласно последним нормам ЕС по регулированию криптоактивов (MiCA).

Глава международного офиса Coinbase выразил уверенность в готовности компании начать операции по лицензии MiCA немедленно после её получения и утверждает, что биржа с легкостью получит разрешение от регулятора для начала операционной деятельности в Ирландии.

Имея универсальную лицензию MiCA в Ирландии, Coinbase автоматически получит право предоставлять свои услуги в других странах ЕС.

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Ранее компания критиковала предложенные Налоговой службой США (IRS) правила по налогообложению транзакций с криптоактивами, считая их неосуществимыми и несбалансированными.