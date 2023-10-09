Мнение Дэвида Шварца о функции AMM XRP Ledger
реклама
Технический директор компании Ripple, Дэвид Шварц, рассказал о новой функции автоматического маркет-мейкера (AMM), предложенной для экосистемы XRP Ledger (XRPL).
Его выступление вызвало активные обсуждения среди участников XRPL. Шварц обратился к сообществу, чтобы поделиться своим видением революционного потенциала AMM в децентрализованных финансах (DeFi).
Описывая AMM как "интересный трюк DeFi, о котором все говорят", Шварц вызвал множество вопросов от членов сообщества, желающих более глубоко понять эту тему.
В ответ на вопросы о сроках внедрения функции AMM после голосования, Шварц подчеркнул, что при значительной поддержке большинства можно ожидать оперативной реализации в течение двух недель.
Стреляющее в глаза отсутствие консенсуса в экосистеме XRPL по этой поправке подчеркнуто тем, что проголосовал всего лишь один валидатор с выраженной поддержкой предложенного голосования.
реклама
Внедрение функции AMM совпало с выходом версии Ripple 1.12.0, в которой также представлена функция Clawback. Эта новшество, помимо открывания нового торгового механизма, способствует укреплению связи с децентрализованной биржей XRPL (DEX), предоставляя новые возможности для легких и жидких транзакций.
Несмотря на важность функции AMM, Шварц призвал к согласованности, предостерегая валидаторов от голосования в одиночку в попытке ускорить предложенные изменения. Вместо этого он подчеркнул необходимость общей позиции сообщества и побудил валидаторов проголосовать "ЗА" в тот момент, когда они убедятся, что подавляющее большинство узлов и членов сообщества поддерживают поправку.
В своей попытке разъяснить функцию Clawback, Шварц недавно пояснил, что ее главная цель - защита разработчиков в экосистеме XRP Ledger от возможных юридических рисков, а не нарушение конфиденциальности или безопасности пользователей XRPL.
Благодаря своим влиятельным идеям и неоценимому вкладу, Шварц последовательно двигает XRPL к будущему с безграничными возможностями.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила