Технический директор компании Ripple, Дэвид Шварц, рассказал о новой функции автоматического маркет-мейкера (AMM), предложенной для экосистемы XRP Ledger (XRPL).

Его выступление вызвало активные обсуждения среди участников XRPL. Шварц обратился к сообществу, чтобы поделиться своим видением революционного потенциала AMM в децентрализованных финансах (DeFi).

Описывая AMM как "интересный трюк DeFi, о котором все говорят", Шварц вызвал множество вопросов от членов сообщества, желающих более глубоко понять эту тему.

В ответ на вопросы о сроках внедрения функции AMM после голосования, Шварц подчеркнул, что при значительной поддержке большинства можно ожидать оперативной реализации в течение двух недель.

Стреляющее в глаза отсутствие консенсуса в экосистеме XRPL по этой поправке подчеркнуто тем, что проголосовал всего лишь один валидатор с выраженной поддержкой предложенного голосования.

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Внедрение функции AMM совпало с выходом версии Ripple 1.12.0, в которой также представлена функция Clawback. Эта новшество, помимо открывания нового торгового механизма, способствует укреплению связи с децентрализованной биржей XRPL (DEX), предоставляя новые возможности для легких и жидких транзакций.

Несмотря на важность функции AMM, Шварц призвал к согласованности, предостерегая валидаторов от голосования в одиночку в попытке ускорить предложенные изменения. Вместо этого он подчеркнул необходимость общей позиции сообщества и побудил валидаторов проголосовать "ЗА" в тот момент, когда они убедятся, что подавляющее большинство узлов и членов сообщества поддерживают поправку.

В своей попытке разъяснить функцию Clawback, Шварц недавно пояснил, что ее главная цель - защита разработчиков в экосистеме XRP Ledger от возможных юридических рисков, а не нарушение конфиденциальности или безопасности пользователей XRPL.

Благодаря своим влиятельным идеям и неоценимому вкладу, Шварц последовательно двигает XRPL к будущему с безграничными возможностями.