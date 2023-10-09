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Чанпен Чжао рассказал о халвинге биткоинов

Известный азиатский предприниматель и основатель биржи Binance Чанпен Чжао (CZ) опубликовал новое сообщение на сайте платформы
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Известный азиатский предприниматель и основатель биржи Binance Чанпен Чжао (CZ) выложил новое сообщение на сайте платформы. В нем он отметил, что крупнейшая торговая площадка в мире добавила виджет, отсчитывающий время до процедуры халвинга биткоина, на свою главную страницу.

Кроме того, бизнесмен поделился с подписчиками своим мнением о процедуре уменьшения награды за майнинг блоков BTC. Специалист выявил определенную тенденцию, связанную с этим событием. Чжао подчеркнул, что он не претендует на способность предсказать будущее, но сделал некоторые выводы, основанные на своем опыте и последних трех халвингах.

Чжао отметил, что, во-первых, за несколько месяцев до этого события начинается интенсивное обсуждение будущей цены биткоина. Рыночные участники ожидают новостей, "поднимают шум и суету", выражают свою надежду. Предприниматель отметил, что на следующий день после халвинга цена биткоина не выстреливает в два раза за ночь. При этом многие люди выражают удивление и разочарование в том, что такого не произошло.

Чанпен Чжао подчеркнул, что примерно через год после халвинга цена BTC достигает рекордных максимумов (ATH). При этом люди не понимают, почему так случилось. Предприниматель заявил, что у участников рынка короткая память.

Бизнесмен заверил, что все это не доказывает причинно-следственную связь. По его мнению, история не предсказывает будущего, но жизнь циклична.

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Согласно данным на 9 октября 2023 года, стоимость криптовалюты биткоин составила $27 840. Рыночная капитализация цифровой монеты BTC оценивается в $543,12 млрд. Этот показатель снизился на 1,74% за неделю. Недельные объемы торгов составили около $82,7 млрд.

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