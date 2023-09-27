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Кредиторы Celsius проголосовали за план реорганизации

98% пострадавших от банкротства Celsius кредиторов поддержали план реорганизации криптолендинговой платформы, согласно которому они вернут часть активов и получат долю в новой компании
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Более 98% кредиторов пострадавших от банкротства популярной криптолендинговой платформы Celsius поддержали предложенный план реорганизации. Согласно этому плану, они получат часть своих активов и долю в новой компании.

Соглашение предусматривает распределение биткоинов и Ethereum на сумму $2 млрд. Кроме того, компания создаст новую публичную фирму под названием NewCo и передаст её акции кредиторам.

Этот шаг отмечает завершение процесса банкротства. Клиенты могут рассчитывать на возврат от 67% до 85% своих средств.

NewCo будет управлять операциями по добыче биткоинов и участвовать в Ethereum-стейкинге. Кроме того, компания будет монетизировать неликвидные активы должников и разрабатывать новые бизнес-возможности, соответствующие нормативным требованиям.

За управление новой фирмой будет отвечать консорциум Fahrenheit Group. Эта организация была выбрана победителем тендера на активы обанкротившейся криптолендинговой платформы.

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Fahrenheit Group сформировали венчурные фирмы Arrington Capital и Proof Group, майнинговая компания US Bitcoin Corp, а также индивидуальные инвесторы в лице экс-главы Algorand Стивена Кокиноса и Рави Каза.

В соответствии с пятилетним соглашением, Fahrenheit Group будет получать ежегодное вознаграждение в размере $20 млн. Компания US Bitcoin Corp получит $15 млн за управление майнинговым бизнесом.

Под их контроль попадет 121 800 ASIC-майнеров, что приведет к совокупному хешрейту около 12,2 EH/s.

Исполняющий обязанности генерального директора Celsius, Крис Ферраро, подчеркнул, что компания продолжает сосредотачиваться на достижении лучших результатов для всех участников процесса и на возврате активов как можно быстрее.

В июне 2022 года Celsius временно приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами из-за сложившихся экстремальных рыночных условий.

После подачи заявления о банкротстве, в фирме выявили "дыру" в балансе на сумму $1,2 млрд. В августе стало известно, что обязательства компании превышают ее активы на $2,85 млрд.

В сентябре глава платформы Алекс Машинский покинул должность гендиректора. В начале 2023 года Генпрокуратура Нью-Йорка предъявила ему обвинения в обмане инвесторов на миллиарды долларов.

13 июля Минюст США предъявил семь уголовных обвинений экс-главе Celsius, включая мошенничество с ценными бумагами, манипулирование ценой токена CEL и введение инвесторов в заблуждение.

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Позднее Федеральная торговая комиссия США объявила о решении претензий к компании, предусматривающем выплату $4,7 млрд.

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